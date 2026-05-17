"Les maternelles XXL" lundi 18 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 18 mai 2026 :
- Cette anomalie du placenta qui m’a fait si peur
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Comment une anomalie peut se cantonner au placenta ?
- Au cinéma avec bébé !
- Les règles abondantes, parlons-en
- Une banquière dans la classe…
- Comment booster la confiance en soi de nos enfants ?
- Aaaah les groupes WhatsApp de parents d’élèves
- Quel est l’âge le plus facile des enfants ?
- Paul Belmondo : la vie de famille d’un enfant de la balle.