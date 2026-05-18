"C dans l'air" lundi 18 mai 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce lundi 18 mai 2026 à 17:30, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus par Caroline Roux.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 18 mai 2026, Caroline Roux reçoit Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Marie Jego, journaliste au Monde et ancienne correspondante à Moscou.

Vera Grantseva, politologue, pécialiste de la Russie.

Alain Pirot, journaliste et réalisateur, spécialiste des questions de défense.

Le thème de l'émission :

La Russie a subi ce week-end une offensive aérienne d’une ampleur inédite depuis le début de la guerre, avec l’envoi d’environ 600 drones ukrainiens sur 14 de ses régions centrales, la Crimée annexée et la mer Noire. Ces frappes ont causé la mort de quatre personnes, dont trois dans la banlieue de Moscou et une dans la région de Belgorod. Une douzaine d’ouvriers d’un chantier, à proximité d’une raffinerie en périphérie de la capitale, ont également été blessés.

« La distance à partir de la frontière ukrainienne est de plus de 500 kilomètres. La concentration de la défense aérienne russe dans l’oblast de Moscou est maximale. Mais nous la maîtrisons. Gloire à l’Ukraine ! », s’est félicité sur X le président ukrainien. « Nos réponses face à la prolongation de la guerre par la Russie et à ses attaques contre nos villes et nos communautés sont entièrement justifiées », a également écrit Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. L’attaque a eu lieu trois jours après des bombardements russes qui ont fait une vingtaine de morts à Kiev et auxquels les autorités ukrainiennes avaient promis de répondre, alors que les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit sont au point mort.

Une trêve de trois jours – que les deux parties s’étaient accusées de ne pas respecter – avait permis une pause dans les bombardements massifs loin du front, à l’occasion des commémorations en Russie de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais les attaques ont repris dès l’expiration de ce cessez-le-feu négocié sous l’égide du président américain Donald Trump.

Sur le terrain, ces derniers mois les gains territoriaux de la Russie en Ukraine ont progressivement diminué, et l’armée ukrainienne frappe désormais régulièrement dans la profondeur du territoire russe, révélant au grand jour les failles sécuritaires du Kremlin. Des tirs qui provoquent un malaise et de l’inquiétude dans la population russe, et sèment le doute sur la capacité du pouvoir à protéger le pays.

D’autant que le 9 mai dernier, le traditionnel défilé de l’armée, jour de la capitulation de l’Allemagne nazie en Russie, s’est déroulé sans matériel militaire, une première en dix-huit ans. Pour certains, à commencer par le président ukrainien, c’est un aveu de faiblesse.

Alors, Vladimir Poutine et la Russie seraient-ils affaiblis ? La période est compliquée pour le pouvoir russe. La popularité du maître du Kremlin est descendue en avril sous les 70 %, selon un institut de sondage officiel. Une première pour l’homme fort de la Russie, qui a dû reconnaître ces dernières semaines une situation économique en berne depuis deux mois et a « tiré la sonnette d’alarme ». Parallèlement, les coupures Internet se multiplient et les États reprennent la main sur les réseaux. Malgré cela, en avril, le coup de gueule d’une influenceuse, Victoria Bonya, est devenu viral. Face au mécontentement grandissant, l’heure semble au recroquevillement du pouvoir. Selon des révélations de CNN et du Financial Times, la sécurité autour de Vladimir Poutine a été renforcée en raison de la crainte d’un coup d’État, voire d’un assassinat du président russe. Désormais, ses cuisiniers, gardes du corps et photographes auraient, par exemple, l’interdiction de prendre les transports en commun. Le personnel qui travaille dans l’entourage proche du chef du Kremlin ne pourrait pas avoir de téléphone avec Internet. Enfin, le chef d’État russe aurait réduit ses déplacements et s’isolerait de plus en plus dans des bunkers sécurisés.

Dans ce contexte, la Russie et la Biélorussie ont entamé ce lundi des exercices impliquant des armes nucléaires, particulièrement scrutés. La semaine dernière, le président ukrainien avait ordonné le renforcement des troupes à la frontière nord avec la Biélorussie, affirmant que Moscou préparait une nouvelle offensive depuis ce pays, également frontalier de trois États membres de l’Alliance atlantique, dont la Lettonie. Reportage dans #cdanslair dans ce pays en état d’alerte, où la Première ministre vient de démissionner après une crise politique liée à des incursions de drones.

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