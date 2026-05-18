"C à vous" lundi 18 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 18 mai 2026 à partir de 18:55 sur France 5, Aurélie Casse et Anne-Elisabeth Lemoine présenteront un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Pendant la durée du Festival de Cannes, Aurélie Casse présente la première partie de l'émission le week-end puis passe la main à Anne-Elisabeth Lemoine pour la seconde partie en direct de Cannes.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce lundi 18 mai 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Lutte contre le narcotrafic, affaire Epstein…

Frédéric Ploquin, journaliste d’investigation, pour son livre « Epstein – Les secrets de la filière française » aux éditions du Nouveau Monde.

Affaire « Patrick Bruel » : après la plainte pour viol de Flavie Flament, le chanteur sort du silence.

Maître Christophe Ingrain, avocat de Patrick Bruel.

20:00 C à vous, la suite

En direct de Cannes

Pedro Almodóvar, Leonardo Sbaraglia et Rossy de Palma pour le film “Autofiction” en salle le 20 mai.

Gilles Lellouche et László Nemes pour le film “Moulin”.

Jeanne Herry, Adèle Exarchopoulos et Sara Giraudeau pour le film “Garance”.

Tayc interprètera son titre “Need” en live.