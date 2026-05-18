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"28 minutes" lundi 18 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 18 mai 2026 365
"28 minutes" lundi 18 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 18 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 18 mai 2026 :

Il nous éclaire sur ce que raconte notre corps de la société dans laquelle nous vivons
Longtemps considéré comme une simple enveloppe biologique, le corps est devenu au fil des siècles un véritable miroir des sociétés. Historien spécialiste de l’hygiène, de la santé et des pratiques corporelles, Georges Vigarello publie “Les logiques du corps : une autre manière de penser le temps” (Seuil). Il montre comment notre manière de ressentir et d'habiter notre corps s'est profondément transformée au fil des époques, à travers un prisme scientifique et philosophique.

Vladimir Poutine pourra-t-il être jugé pour "crime d’agression" contre l’Ukraine ?
34 membres du Conseil de l’Europe, ainsi que l’Union européenne, l’Australie et le Costa-Rica, ont approuvé le 15 mai la création d’un tribunal spécial chargé de juger le crime d’agression contre l’Ukraine. Cette juridiction doit permettre de contourner les limites de la Cour pénale internationale. Elle pourra poursuivre Vladimir Poutine et les principaux responsables politiques et militaires de l’invasion de l’Ukraine en 2022. Même si la Russie a indiqué, dès 2022, qu’elle considérait comme “nulles et non avenues” les décisions de ce tribunal, les défenseurs du projet y voient une avancée importante pour le droit international.

Des milliers de mineurs paralysent actuellement La Paz, en Bolivie. L’occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l’histoire des mines d’argent découvertes par les conquistadors espagnols au XVIe siècle.

Marjorie Adelson s’intéresse aux entreprises qui développent des intelligences artificielles capables de traduire les émotions des chiens et des chats en langage humain.

Dernière modification le lundi, 18 mai 2026 16:23
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