"Quotidien" lundi 18 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 18 mai 2026 :
Nolwenn Leroy, Sofia Essaïdi, Julie de Bona et Constance Gay pour la série "L'été 36" diffusée à partir de ce soir sur TF1.
Finnyzyy, streamer.