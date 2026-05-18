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"Les maternelles XXL" mardi 19 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 18 mai 2026 274
"Les maternelles XXL" mardi 19 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Mardi 19 mai 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mardi 19 mai 2026 :

  • Ménopausée à 33 ans, maman à 35 !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • La sophrologie, une autre préparation à l’accouchement
  • Douleur de l’enfant : la reconnaitre, la soulager
  • Violences en ligne sur les mineurs : e-Enfance alerte
  • À fond la solidarité, en joëlette !
  • Vive le jardinage en famille !
  • Et si Chat GPT racontait l’histoire à votre place ?
  • Il n’y a pas d’âge pour bien négocier…
  • Pas de tout repos, la vie de jeunes parents.
Dernière modification le lundi, 18 mai 2026 21:02
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