"Les maternelles XXL" mardi 19 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 19 mai 2026 :
- Ménopausée à 33 ans, maman à 35 !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- La sophrologie, une autre préparation à l’accouchement
- Douleur de l’enfant : la reconnaitre, la soulager
- Violences en ligne sur les mineurs : e-Enfance alerte
- À fond la solidarité, en joëlette !
- Vive le jardinage en famille !
- Et si Chat GPT racontait l’histoire à votre place ?
- Il n’y a pas d’âge pour bien négocier…
- Pas de tout repos, la vie de jeunes parents.