"C ce soir" à Cannes lundi 18 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 18 mai 2026 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 18 mai 2026 :

Ce lundi 18 mai 2026, C ce soir est au cœur du Festival de Cannes qui est un formidable moyen de prendre des nouvelles du monde et de prendre la température de nos sociétés…

Et c’est ce que va faire Karim Rissouli ce soir avec à l’affiche des films très forts et très politiques…

Virginie Efira, actrice jouant dans le film « Histoires Parallèles » du réalisateur iranien Asghar Farhadi et « Soudain » du réalisateur japonais Ryūsuke Hamaguch.

Louise Bourgoin, actrice dans le film « Moulin » incarné par Gilles Lellouche et réalisatrice du court-métrage « Volontaire ».

Antoine Reinartz, acteur dans le film « L'abandon » qui raconte les derniers jours de la vie de Samuel Paty et l’engrenage qui a mené à son assassinat. Le réalisateur Vincent Garenq et Mickaelle Paty, la sœur du professeur d’Histoire seront également sur le plateau.

Laïla Marrakchi, réalisatrice du film « Les Fraises » qui raconte le calvaire et le combat de saisonnières marocaines pour faire valoir leurs droits…