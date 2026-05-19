"Ça commence aujourd'hui" mardi 19 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 19 mai 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Exceptionnelles et atypiques, des grossesses gémellaires hors-normes !

Les invitées de Faustine Bollaert ne viennent pas seulement partager leur bonheur d'être parents, ils viennent témoigner d'un véritable miracle de la vie. Leurs parcours ont bouleversé les verdictes des échographies.

Exceptionnelles et atypiques, découvrez ces histoires de grossesses gémellaires hors-normes à travers les yeux de ceux qui les ont vécues, entre doutes, émotions fortes

15:05 Triplés : ils sont passés de couple à famille nombreuse !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau des familles qui sont passées du statut de couple à celui de famille nombreuse en un clin d’œil en accueillant des triplés.

Une semaine après sa première échographie, Audrey apprend qu’elle attend deux bébés. Puis à trois mois de grossesse, lors d’une échographie de contrôle, elle découvre qu’elle attend en réalité des triplés. Son mari est en déplacement à l’étranger, c’est la panique. Mais après une grossesse tumultueuse et des bébés prématurés, tout va pour le mieux aujourd’hui C'est à la première échographie qu’on annonce à Alexia qu’elle attend des triplés. On lui propose une réduction embryonnaire, mais c’est inconcevable pour elle de choisir lequel de ses enfants vivra. Les triplés d’Alexia et de Nicolas sont nés grands prématurés à 25 semaines et ils sont aujourd’hui une famille nombreuse comblée.

Nathalie a accouché de ses triplés Manon, Alban et Quentin il y a 30 ans. Une expérience qui lui paraît à la fois lointaine, et comme si c’était hier ! Nés prématurément, leur séjour à l’hôpital a permis au couple d’avoir du temps pour mettre en place en organisation quasi militaire. Entre hauts et bas, Nathalie et Manon se remémorent ces trente années si particulières.