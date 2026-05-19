"Envoyé Spécial" jeudi 21 mai 2026 sur France 2, sommaire du magazine…

Jeudi 21 mai 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 21 mai 2026 :

Appartements pour séniors : scandale à huis clos ?

Des seniors vivant au milieu de poubelles, des appartements infestés de cafards... Envoyé Spécial révèle les images choc d'un établissement pour personnes âgées géré par la ville de Paris où certains habitants disent être livrés à eux-mêmes.

La première mairie de France exploite 101 résidences - appartements pour séniors de plus de 60 ans. Des logements, réservés aux personnes âgées autonomes, proposés à des loyers modérés et garantissant « de bonnes conditions de confort ». Mais derrière cette promesse, nous avons découvert une réalité qui interroge.

Envoyé Spécial a suivi le combat de Fabienne, l’une de ces résidentes. Depuis des mois, elle dénonce sans relâche un environnement insalubre et la mise en danger des habitants de son établissement. Certains, dont la situation est préoccupante, seraient en totale perte d’autonomie. Que se passe-t-il dans cette résidence pour séniors ? Comment les agents de la mairie de Paris contrôlent-ils l’état de santé de ces résidents vulnérables ? D’autres établissements de la capitale font-ils face aux mêmes problèmes ?

Un reportage de Julie Marcelline Pujol - STP productions.

Du diesel à l’électrique, la grande bascule

Est-on en train d’assister à la Révolution de la voiture électrique en France ? Depuis le début de l’année, ses ventes ont augmenté de près de 50%. Du jamais vu sur ce marché jusqu’ici encore timide, poussé par le choc pétrolier et des aides à l’achat déployées par l’Etat.

Mais sommes-nous prêts à cette nouvelle révolution énergétique dans notre quotidien ? Sommes-nous prêts à électrifier nos vies ?

Arnaud Muller est parti dans sa région de naissance, celle des Terrils et des usines Renault : l’ancien bassin minier à Douai dans le Nord. C’est là qu’est produite la voiture électrique la plus vendue en France. Il est allé à la rencontre des ouvriers de l’automobile, de jeunes cadres, des concessionnaires, des résidents des anciens corons. Comment vivent-ils cette nouvelle transition ? Même avec une essence à 2 euros le litre, est-ce si facile d’envisager de changer sa « bonne vieille diesel » pour une voiture silencieuse et tout électrique ? Qui sont les nouveaux convertis ?

Avec seulement 3% du parc auto qui roule à l’électrique, la France devrait mettre le turbo. Mais bien des freins subsistent encore. Et un risque pointe à l’horizon : que la transition énergétique ne laisse sur le côté de la route une partie des Français, ceux qui justement souffrent le plus aujourd’hui de ce nouveau choc pétrolier.

Un reportage d’Arnaud Muller – Toc Toc Productions.

Indonésie : Les aventuriers d'un monde perdu

Aux confins de notre planète, subsistent encore quelques rares lieux inconnus. Comme en Indonésie, sur l’île de Sulawesi, où s’étend un massif oublié des cartes : le Tangkelemboke, royaume de calcaire, de brume et de forêts primaires. Entre novembre et décembre 2025, une cinquantaine de personnes menées par l’explorateur français Evrard Wendenbaum, ont entrepris une mission inédite : pénétrer ce sanctuaire encore vierge pour en révéler les secrets.

Leur ambition : identifier de nouvelles espèces animales et végétales et surtout mettre au jour de précieux vestiges archéologiques. En effet, c’est sur l’île de Sulawesi que les plus anciennes peintures rupestres datant de près de 70 000 ans, ont récemment été découvertes. Préserver ces terres inconnues et leurs ressources, c’est tout l’enjeu de l’expédition.

Car l’île de Sulawesi, riche en nickel, est convoitée par des grandes compagnies minières. En s’appuyant sur les découvertes de l’expédition, Evrard Wendenbaum espère obtenir du gouvernement indonésien un statut protégé pour le massif de Tangkelemboke. Cette stratégie a déjà fonctionné à Madagascar où l'association d'Evrard a permis de protéger de la déforestation un secteur de plusieurs milliers d'hectares.

Explorateur-militant, Evrard finance ces actions grâce à l'aide de fondations, d'organismes d'état et depuis quelques années, il bénéficie aussi de la manne des éco-volontaires, des jeunes prêts à débourser des milliers d'euros pour être de l'aventure.

Un reportage de Laurent Orluc - FTV Presse.