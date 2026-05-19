"C dans l'air" mardi 19 mai 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mardi 19 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 19 mai 2026, Caroline Roux reçoit Natacha Polony, journaliste et essayiste, autrice de « La France corps et âme », publié aux éditions Plon.

Dans son livre, Natacha Polony livre une ode à la France, à sa langue et à sa culture, mais aussi une défense des savoir-faire et du savoir-vivre hexagonal. "La France n'est pas une idée abstraite. Elle est un visage, une voix, une terre que l'on foule, des paysages que l'on contemple, des mots que l'on partage. Elle est un corps et une âme. Un corps fait de villages, de mers, de cathédrales, de champs, d'ateliers, de ports et d'écoles. Une âme éprise de liberté, de justice, de courage, de goût du beau et de refus de la fatalité. C'est cette France, charnelle et vivante, que je veux raconter dans ce livre".

D'abord professeure en lycée, puis engagée politiquement auprès de Jean-Pierre Chevènement, Natacha Polony devient chroniqueuse et directrice de rédaction. Aujourd'hui, celle qui a créé sa revue "L'Audace !", ne propose pas un livre décliniste, mais une lecture de ce qui se passe derrière les crises. "Le travail des générations, la fierté d'un peuple, la promesse républicaine, la beauté d'un territoire unique au monde, la grandeur et le panache". De là à proposer sa candidature pour 2027 ?

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Alice Augustin, grand reporter à ELLE.

Laurent Valdiguié, journaliste d’investigation à Marianne.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Évelyne Sire-Marin, magistrate honoraire.

Le thème de l'émission :

« De nouvelles plaintes pour viol » vont être déposées contre le chanteur Patrick Bruel « dans les jours qui viennent », a annoncé, ce mardi 19 mai, sur France Inter, Corinne Herrmann, avocate de l’animatrice Flavie Flament, qui accuse le chanteur de l’avoir droguée et violée en 1991, alors qu’elle avait 16 ans. L’animatrice faisait partie des femmes ayant témoigné dans Mediapart sous pseudonyme. Sur ce même média, elle s’exprime désormais à visage découvert : « Je parle pour la jeune fille que j’étais, je parle pour les autres femmes qui sont sorties du silence. »

Au moins treize femmes ont déposé plainte contre Patrick Bruel, dont au moins cinq pour des faits de viol. Certains dossiers, d’abord classés sans suite, ont été rouverts et regroupés par le parquet de Nanterre. Une trentaine de femmes ont accusé dans la presse le chanteur de violences sexuelles.

Patrick Bruel conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Sur Instagram, dimanche, l’homme de 67 ans affirme n’avoir « jamais forcé, drogué ou manipulé » quiconque pour obtenir des relations non consenties. Patrick Bruel est présumé innocent. Mais dès lors, comment gérer les tournées de cet artiste ? En ce moment, il continue de faire salle comble tous les soirs au théâtre et sera bientôt en tournée dans de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique et au Canada. Une pétition, soutenue par des associations féministes et qui avait recueilli plus de 20 000 signatures lundi après-midi, demande l’annulation de ces concerts le temps de l’enquête.

L’affaire Patrick Bruel continue de prendre de l’ampleur, et le gouvernement a décidé de prendre publiquement la parole estimant, ce mardi, qu'il faut encourager les femmes victimes à parler, «même des dizaines d'années après». «On doit tous œuvrer à un système politique, médiatique, judiciaire qui permet aux femmes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles de s'exprimer, de le dire sur la place publique et d'être entendus par la justice», a expliqué la porte-parole du gouvernement. «Je les écoute. Et c'est ensuite à la justice de retracer la véracité des faits», a ajouté Maud Bregeon.

Alors, qui sont les plaignantes et de quoi accusent-elles Patrick Bruel ? Comment la justice mène-t-elle les enquêtes et gère-t-elle les plaintes de violences sexuelles ? Le temps médiatique n’est pas le temps judiciaire, et certaines affaires anciennes butent (ou risquent de buter) sur la prescription. Ce fut le cas de l’affaire Nicolas Hulot, qui a fait l’objet d’un classement sans suite. D’autres sont toujours en cours. Où en sont les affaires Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Miller et Gérard Depardieu ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.