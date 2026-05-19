"28 minutes" mardi 19 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 19 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 19 mai 2026 :



Géraldine Nakache : filmer l’emprise, briser le silence

Dans son dernier film, "Si tu penses bien", la réalisatrice et actrice Géraldine Nakache s’intéresse à l’emprise et aux pervers narcissiques. Gil (jouée par Monia Chokri) et Jacques (interprété par Niels Schneider) sont fous amoureux mais, petit à petit, l’emprise de cet homme s’installe dans leur relation et s’intensifie, tout comme ses insultes et menaces. Il l’isole progressivement de ses proches et se sert du judaïsme, sa religion, pour l’enfermer davantage. Géraldine Nakache a présenté ce film le week-end dernier au festival de Cannes, hors compétition. Il sortira en salles le 16 septembre 2026.

Ebola, hantavirus… Face à l’émergence de nouveaux virus, le monde est-il suffisamment prêt ?

Le 17 mai, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché une urgence de santé internationale, son deuxième niveau d'alerte le plus élevé, pour faire face à la nouvelle épidémie du virus Ebola qui frappe la République démocratique du Congo. Deux jours auparavant, les autorités sanitaires africaines avaient rapporté des cas dans la province d’Ituri, dans le nord-est de la RDC, frontalière de l’Ouganda et du sud du Soudan. Plus de 130 morts ont déjà été signalés. Il y a deux semaines, des contaminations à l’hantavirus à bord du bateau de croisière MV Hondius ont provoqué une panique mondiale. À ce jour, 11 cas ont été identifiés, dont trois mortels. Ce 19 mai, l’OMS ouvre son sommet annuel à Genève. Il y a un an, un traité international sur les pandémies avait été adopté. Aujourd’hui, il n’a toujours pas été mis en œuvre en raison de tensions au sujet du partage d’informations sur les pathogènes.

Xavier Mauduit revient sur la recherche d’un cobra à lunettes en Haute-Garonne. Il nous raconte l'histoire d’une Toulousaine qui, au XIIIe siècle, fut la première victime de la chasse aux sorcières pour avoir donné naissance à un monstre à queue de serpent.

Marie Bonnisseau nous fait découvrir "Halupedia", un faux Wikipedia entièrement construit autour d’hallucinations générées par l’IA.