"C à vous" mardi 19 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 19 mai 2026 à partir de 18:55 sur France 5, Aurélie Casse et Anne-Elisabeth Lemoine présenteront un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Pendant la durée du Festival de Cannes, Aurélie Casse présente la première partie de l'émission le week-end puis passe la main à Anne-Elisabeth Lemoine pour la seconde partie en direct de Cannes.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 19 mai 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.

20:00 C à vous, la suite

En direct de Cannes

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.