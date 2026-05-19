"Quotidien" mardi 19 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus mardi 19 mai 2026 :
Diego Sarthou, influenceur
Ton pote Gillian, humoriste sur les réseaux sociaux.
Matthieu Bastareaud, joueur de rugby
Les autres invités sont en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.