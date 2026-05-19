"Les maternelles XXL" mercredi 20 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 20 mai 2026 :
- Mon amour de collège est le père de mon fils !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Le grand retour de la danse en rollers…
- Tout comprendre à la poche des eaux
- Périscolaire : une enquête pour briser le silence
- Quand l’art contemporain vient aux enfants
- Comment aider nos enfants à marcher
- La tendance des selfies sans filtres
- Des applications pour qu’ils se brossent les dents
- Pauline Clavière, son enfance, sa famille.