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"C ce soir" à Cannes mardi 19 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 19 mai 2026 408
"C ce soir" à Cannes mardi 19 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Mardi 19 mai 2026 à 22:50 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du mardi 19 mai 2026 :

Ce mardi 19 mai 2026, C ce soir est au cœur du Festival de Cannes qui est un formidable moyen de prendre des nouvelles du monde et de prendre la température de nos sociétés…

Les invités reçus par Karim Rissouli :

Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

Monia Chokri pour le film « Si tu penses bien »« Si tu penses bien » et présidente du Jury de la Caméra d’or.

Julien Gaspar-Oliveri et Romane Fringeli pour le film « La frappe ».

Marie-Clémentine Dusabejambo pour le film « Ben'Imana ».

Dernière modification le mardi, 19 mai 2026 21:30
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