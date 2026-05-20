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"Ça commence aujourd'hui" mercredi 20 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 20 mai 2026 283
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 20 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 20 mai 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Une amitié surprenante !

15:05 Ils ont vu leur enfant devenir une star !

Les invités de Faustine Bollaert sont les fiers parents de jeunes très talentueux ! Comme nous, ils ont assisté à leur ascension en direct à la télévision, ils les ont vus s’épanouir et devenir des stars reconnues dans leur discipline !

Dernière modification le mercredi, 20 mai 2026 10:06
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