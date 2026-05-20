"Ça commence aujourd'hui" mercredi 20 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Une amitié surprenante !
15:05 Ils ont vu leur enfant devenir une star !
Les invités de Faustine Bollaert sont les fiers parents de jeunes très talentueux ! Comme nous, ils ont assisté à leur ascension en direct à la télévision, ils les ont vus s’épanouir et devenir des stars reconnues dans leur discipline !