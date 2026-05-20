"Les maternelles XXL" jeudi 21 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 21 mai 2026 :
- J’ai aidé une femme à accoucher en plein vol !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- À la découverte d’un atelier Snoezelen
- Si votre enfant a des troubles du langage
- La vie en maternelle : les conseils d’une pro
- Victor, ramasseur de balle à Roland Garros
- Les indispensables du sac à langer
- Sommeil du bébé : l’ère de la haute-surveillance
- Des gros mots, mais pas trop !
- Valérie Karsenti, son enfance, ses enfants…