"Quotidien" jeudi 21 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 21 mai 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 21 mai 2026 :

Philippe Collin, pour son livre « Alfred Dreyfus : le combat de la République » aux éditions Albin Michel.

JR, pour « La caverne du Pont Neuf » visible du 6 au 28 juin 2026.

Annoncé pour ce numéro, Christophe Willem a été visiblement déplacé sur une autre émission.