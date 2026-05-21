"Quotidien" jeudi 21 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus jeudi 21 mai 2026 :
Philippe Collin, pour son livre « Alfred Dreyfus : le combat de la République » aux éditions Albin Michel.
JR, pour « La caverne du Pont Neuf » visible du 6 au 28 juin 2026.
Annoncé pour ce numéro, Christophe Willem a été visiblement déplacé sur une autre émission.