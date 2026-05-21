"28 minutes" jeudi 21 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 21 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 21 mai 2026 :



Bienvenue en 2055 : plongée au cœur d’un monde neutre en carbone

"Si seulement je pouvais retourner 25 ans en arrière pour dire à celles et ceux qui se sont engagés pour faire advenir ce nouveau monde que leur combat a porté ses fruits", écrit la géographe Magali Reghezza-Zitt dans “Bienvenue en 2055. Dans un monde neutre en carbone” (éditions du Seuil). Dans ce livre, pensé sous la forme d’une fiction scientifique où l'auteure est âgée de 77 ans, le lecteur est projeté dans un futur où la société a trouvé des solutions durables pour faire face au changement climatique. Neutralité carbone, abandon du plastique, baisse de la consommation de produits d’origine animale ou encore électrification des transports, font partie des mesures mises en place pour éviter la catastrophe.

Loi d’urgence agricole : la France est-elle capable de trouver un modèle agricole durable ?

C’est le troisième texte de loi sur l’agriculture en moins de trois ans, et sûrement le dernier de ce quinquennat. Mardi 19 mai, les députés ont entamé l'examen du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles à l’Assemblée nationale. Souveraineté alimentaire, revenu des agriculteurs, gestion de l’eau, fin de l'importation de denrées avec des résidus de pesticides interdits dans l'Union européenne, ou encore la prédation du loup, font partie des volets abordés. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, salue "une loi de réconciliation" entre "urgence écologique" et "urgence de produire". Pourtant, les critiques se font entendre des deux côtés de l’hémicycle mais aussi de la part des syndicats, sur plusieurs sujets majeurs.

Xavier Mauduit revient sur l’ouverture d'une enquête visant Dominique de Villepin pour recel de détournement de fonds publics, concernant des statuettes de Napoléon. L’occasion pour lui d’évoquer la manière dont le célèbre empereur a été statufié.

Marie Bonnisseau s’intéresse au “Chelsea Flower Show”, le plus grand salon horticole du Royaume-Uni, où les nains de jardin font leur retour.