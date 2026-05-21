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"C à vous" jeudi 21 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 21 mai 2026 458
"C à vous" jeudi 21 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine et Aurélie Casse vous donnent rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce jeudi 21 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Pendant la durée du Festival de Cannes, Aurélie Casse, présente la première partie de l'émission en direct de Paris, puis passe le relais à 20:00 à Anne-Elisabeth Lemoine en direct de Cannes.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 21 mai 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Prix du carburant, nouveau « paquet d’aides », réforme des retraites, financement de la campagne du RN…

Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale.

Médicaments anti-obésité, quête de longévité : entre évolutions et dérives ?

Dr Jimmy Mohamed, médecin généraliste et animateur de l’émission « Le Mag de la Santé », du lundi au vendredi à 13:35 sur France 5.

20:00 C à vous, la suite

En direct de Cannes

Agnes Jaoui et Claire Chust pour le film « L'objet du délit », en salle le 27 mai.

Simon Abkarian pour le film « La Bataille De Gaulle : l’âge de fer », en salle le 3 juin.

Vincent Lacoste et Nadia Tereszkiewicz pour le film « Mariage au goût d'orange », en salle le 18 novembre.

Monica Bellucci et Bastien Bouillon pour le film « Histoire de la nuit », en salle le 16 septembre.

Dernière modification le jeudi, 21 mai 2026 17:06
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