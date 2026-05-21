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"Chroniques criminelles" : L'affaire des époux Muller à revoir sur TFX samedi 23 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 21 mai 2026 175
"Chroniques criminelles" : L'affaire des époux Muller à revoir sur TFX samedi 23 mai 2026

Samedi 23 mai 2026 à 21:05, TFX vous proposera de revoir le numéro du magazine "Chroniques criminelles" qui revient sur l'affaire des époux Muller : « Petits meurtres entre voisins ? ».

Deux corps sans vie, lardés de coups de couteaux et baignant dans une mare de sang. C’est la scène d’horreur que découvre Margaux Muller, le 15 décembre 2019, en pénétrant dans la chambre de ses parents.

Qui leur en voulait ? Pourquoi une telle mise en scène ?

Il n’y a pas vraiment de mobile et peu d’indices exploitables. Alors l’enquête piétine. Mais pendant des années, Margaux et sa sœur Natacha, vont se battre pour découvrir ce qu’il s’est passé.

Lorsque la vérité finit par éclater, c’est la stupeur. Car les apparences sont souvent trompeuses…

 

Dernière modification le jeudi, 21 mai 2026 18:13
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