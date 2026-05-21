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"C ce soir" à Cannes jeudi 21 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 21 mai 2026 213
"C ce soir" à Cannes jeudi 21 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Jeudi 21 mai 2026 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

À l'occasion du 79ème Festival de Cannes, Karim Rissouli, entouré de Laure Adler et Camille Diao, propose une émission quotidienne dédiée à l'actualité de cette manifestation internationale.

Pendant une heure et en public, les films présentés lors de cette édition 2026 ainsi que les enjeux culturels du festival sont au centre du débat.

Les invités reçus par Karim Rissouli :

Emmanuelle Marre et Swann Arlaud pour le film « Notre Salut », l’un des grands favoris pour la palme d’Or. La réalisatrice s’inspire du destin de son arrière grand-père pour une plongée dans la France de la collaboration.

Simon Abkarian pour le film « La Bataille de Gaulle : L’âge de fer » dans lequel il incarne le héros de la France libre et de la résistance. L'historien Julian Jackson, dont le livre a inspiré le film sera également sur le plateau.

Laëtitia Masson, Élodie Bouchez et Alphonse Roberts pour le film « Ulysse » qui a clôt ce soir la quinzaine des cinéastes, le combat d’une mère pour que son petit garçon handicapé grandisse avec toutes les chances possibles de réussir sa vie.

Eye Haïdara, actrice, maîtresse des Cérémonies du 79e Festival de Cannes, Agnès Jaoui, réalisatrice du film « L'objet du délit » et Claire Chust.

Dernière modification le jeudi, 21 mai 2026 22:07
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