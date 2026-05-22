"C pas si loin" vendredi 22 mai 2026 sur France 5, sommaire & invité du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce vendredi 22 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Ce vendredi 22 mai 2026, Karine Baste reçoit Édouard Zambeaux, journaliste et cofondateur du dispositif ZEP (Zone d’Expression Prioritaire).