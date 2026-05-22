"Quotidien" vendredi 22 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 22 mai 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 22 mai 2026 :

Seb, pour le documentaire « Trente » en salle les 18 et 19 mai, en ligne le 24 mai.

Alexandra Crucq, Maïtena Biraben, Elsa Wolinski et Ariane Massenet pour leur spectacle « Mesdames en vrai » le 11 octobre au Grand Rex et en tournée dans toute la France.