Sommaire de "50' Inside" samedi 22 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
Coulisses • À l'heure du Festival de Cannes, immersion au cœur du Majestic, hôtel 5 étoiles de la Croisette.
Le portrait • Les confidences de la star d'Hollywood : Andie MacDowell.
La Story • Les 40 ans de carrière de Florent Pagny.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction le Vietnam
Eaux turquoise, hôtels de rêve et nature luxuriante… 50'Inside vous emmène à la découverte d’un nouveau paradis à petit prix… Le Vietnam ! Pourquoi ce pays séduit-il de plus en plus de vacanciers ?