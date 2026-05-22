Sommaire de "50' Inside" samedi 22 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 22 mai 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

Coulisses • À l'heure du Festival de Cannes, immersion au cœur du Majestic, hôtel 5 étoiles de la Croisette.

Le portrait • Les confidences de la star d'Hollywood : Andie MacDowell.

La Story • Les 40 ans de carrière de Florent Pagny.

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction le Vietnam

Eaux turquoise, hôtels de rêve et nature luxuriante… 50'Inside vous emmène à la découverte d’un nouveau paradis à petit prix… Le Vietnam ! Pourquoi ce pays séduit-il de plus en plus de vacanciers ?