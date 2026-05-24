"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, nouvel épisode ce 24 mai 2026 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 24 mai 2026 sur France 2, le cinquième épisode de la 13ème saison de la série documentaire "Le feuilleton des Français".

"13h15 le dimanche" est allé à la rencontre des Français pour avoir leur regard sur l’actualité, et se pencher sur leurs combats du quotidien, avec la guerre de l’énergie qui s’invite et se répercute sur les prix, de l’essence comme des produits courants.

Saison 13 • Épisode 5

Depuis toute petite, Audrey rêvait d'évoluer dans le milieu de la mode, et le Festival de Cannes, qui s'est terminé samedi 23 mai, est un incontournable. La meilleure des vitrines pour les robes de star qu’elle a imaginées et conçues.

Bérengère Loiseau continue à faire vivre la mémoire de son père, le grand chef Bernard Loiseau, 23 ans après sa mort, dans la petite ville de Saulieu, en Bourgogne. Monique tente encore et toujours de sauver son bar, en redressement judiciaire et cette semaine, elle est la reine du bal de Wazemmes, son quartier à Lille.

Gabrielle est l'une des rares femmes pilotes d'hélicoptère en France, travaillant pour la Sécurité civile. Avec les longs week-ends du mois de mai et les sorties en mer, elle est sur le qui-vive.

Un épisode signé Basil Bonne, Cédric Estève, coordonné par Edouard Mounier.