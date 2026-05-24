"C Politique" dimanche 24 mai 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 24 mai 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 24 mai 2026 :

Iran-USA • La paix, enfin ?

85 jours de guerre et enfin la paix… C’est en tout cas ce que laissent entendre les messages de Donald Trump et de la diplomatie iranienne depuis 24 heures.

Le blocage des ports iraniens et du détroit d’Ormuz devenait intenable pour les économies du monde entier, et jeudi le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie évoquait pour la première fois la perspective d’une pénurie pour cet été…

De quoi provoquer une vague de panique sur les marchés et dans les opinions publiques. Et d'accélérer des négociations entamées depuis plusieurs semaines…

Alors, quels enseignements peut-on tirer de cette guerre ? Qui de l’Iran ou des États-Unis sort renforcé ? Qui a fait plier l’autre

Pour en débattre, Thomas Snégaroff reçoit en plateau :

Agnès Levallois, présidente de l’institut de recherche d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.

Myriam Benraad, poilitologue, spécialiste du Moyen-Orient, autrice du livre « La mécanique des conflits » aux éditions Le cavalier bleu.

Florian Louis, historien des relations internationales, membre de la rédaction du Grand continent.

Arnaud Orain, historien et économiste, auteur du livre « Le monde confisqué » aux éditions Flammarion.

Lucas Chancel, économiste, auteur du livre « Énergies et inégalités / Une histoire politique » aux éditions du Seuil.