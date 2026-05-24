"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 24 mai 2026 sur France 2

Dimanche 24 mai 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit quelques fois sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 24 mai 2026 :

La Story • Julia Roberts

C'est la femme de tous les superlatifs : la plus belle du monde, l’actrice la mieux payée, le sourire le plus lumineux… qui, parallèlement, entretient à merveille son image de "fille normale". C’est certainement une des raisons qui la rend si attachante.

"20h30 le dimanche" s'est penché sur le destin d'une star absolue : Julia Roberts.

En 2025, la prestigieuse académie des César récompensait avec une statuette d'honneur Julia Roberts pour son impressionnante carrière faite de comédies romantiques cultes, comme Pretty Woman ou Coup de foudre à Notting Hill, mais aussi de films engagés. Comment oublier son interprétation dans Erin Brockovich, seule contre tous, film réalisé par Steven Soderbergh pour lequel elle a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice en 2001 ?

Il y a dix ans, l’actrice montait les marches du Festival de Cannes pieds nus pour protester contre le règlement qui imposait des talons aux femmes sur le tapis rouge. Un geste symbolique mais révélateur de la liberté d’une actrice devenue une icône, tant elle a su imprimer sa marque et son talent dans des films devenus cultes.

Comment expliquer cette magie de la rencontre entre une actrice et des héroïnes emblématiques et ce lien tissé au fil du temps entre elle et le public ?