"Les maternelles XXL" lundi 25 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 25 mai 2026 :
- Je pensais ne jamais être enceinte… Et puis un jour…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Une prépa à la naissance pour maman sourde
- Les secrets du cordon ombilical
- Orientation : plaidoyer pour les métiers manuels
- Des apprentis-députés s’initient à la démocratie !
- Comment faire parler un enfant sans l’influencer ?
- Gare au nez de grossesse…
- Sauvons les jouets abandonnés !
- Les 1001 vies de Silent Jill.