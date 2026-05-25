"Les maternelles XXL" mardi 26 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 26 mai 2026 :
- Ma fille, si différente, si merveilleuse
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Vive la cueillette en famille !
- Gare aux piqûres d’insectes !
- Comment lutter contre les violences intrafamiliales ?
- Au collège, les élèves jouent les députés
- À chaque âge son puzzle
- Visites aux bébés : les jeunes mamans se rebiffent !
- Eurêka ! J’ai réussi à partager la charge mentale
- La vie de famille d’une maman comédienne.