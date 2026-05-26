"Bonjour ! Avec vous" mercredi 27 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mercredi 27 mai 2026 :
Canicule : comment protéger nos animaux ?
Laetitia Barlerin, vétérinaire, vous donnera de précieux conseils et répondra à toutes vos questions.
Vous avez des problèmes pour dormir ?
Fabien Olicar, qui publie « Bien dormir c'est possible, même pour vous ! » sera en plateau pour vous donner des conseils pratiques et des astuces qui pourraient bien vous changer la vie !