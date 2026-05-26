"Les maternelles XXL" mercredi 27 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 27 mai 2026 :
- Enceinte, j’ai vécu une dépression sévère
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Sur le dojang, pour un cours de taekwondo
- Fortes chaleurs et grossesse, quelles précautions ?
- Les belles-mères, encore trop mal-aimées
- Des apprentis députés s’initient à la démocratie !
- Maman, quelle heure est-il ?
- Vacances : qui est le plus stressé, papa ou maman ?
- Juin arrive, bonne chance à tous les parents !
- Pauline Déroulède, jeu, set et famille !