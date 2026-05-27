"Quotidien" mercredi 27 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus mercredi 27 mai 2026 :
Raphaël Glucksmann, euro député Place Publique, pour son livre « Nous avons encore envie » aux éditions Allary.
Hugo Décrypte pour le documentaire « En tension à Taïwan » dimanche sur France 5.