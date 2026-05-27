"Les maternelles XXL" jeudi 28 mai 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 21 mai 2026 :
- Mon incroyable accouchement sur la route, sous la neige
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Se retrouver entre jeunes mères pour parler sans tabou
- Soupçon de maltraitance : comment agir ?
- En immersion avec des mères en prison
- La vie citoyenne, ça commence à l’école
- Comment bien choisir un lit parapluie ?
- Pitié, pas de mug pour la fête des mères !
- Mon fils est accro à la boite à histoire, c’est grave ?
- La vie de famille d’une maman chanteuse.