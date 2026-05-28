"Complément d’enquête" sur l'institution judiciaire en pleine tempête, jeudi 28 mai 2026 sur France 2

Jeudi 28 mai 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Complément d'enquête" qui aura pour thème : « Laxistes » ? « Gauchistes » ? Les juges pris pour cible !.

Une violente insulte - « ce que mérite cette salope… » - accompagnée d’une photo de guillotine : c’est le genre de messages adressés par dizaines sur les réseaux sociaux à la présidente du tribunal qui a condamné Marine Le Pen à 2 ans de prison ferme et 5 ans d’inéligibilité dans le dossier des assistants parlementaires du RN.

En 6 ans, les menaces ou agressions envers les magistrats ont augmenté de 150%, selon le ministère de la Justice. Insultés, harcelés, menacés de mort, ils sont aujourd’hui 25 à devoir vivre sous protection policière. Et désormais ce ne sont plus uniquement les juges antiterroristes ou spécialisés dans le narcotrafic qui sont touchés, mais aussi ceux en charge des affaires politico-financières.

Pourquoi une telle défiance envers nos magistrats ? Sont-ils devenus une nouvelle cible ?

La condamnation de Marine Le Pen mais aussi la courte incarcération de Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison ferme dans l’affaire dite du financement libyen ont provoqué une onde de choc et massivement alimenté un discours anti-juge. Tous les deux ont fait appel. Ils ont aussi immédiatement dénoncé une justice politique et partiale, qui n’aurait pas agi en toute indépendance.

Sur les plateaux télé, des personnalités de droite comme de gauche leur emboîtent le pas et une vieille expression fait son grand retour : les « juges rouges ».

Alors les juges sont-ils vraiment tous de gauche comme certains veulent le croire ?

Au cours de cette enquête, les journalistes du magazine ont retrouvé et questionné ces citoyens condamnés par la justice pour avoir menacé de mort un magistrat, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont fait de la dénonciation des « juges politisés » un combat idéologique.

Face à la violence des attaques, de hauts magistrats ont décidé de sortir de leur réserve face caméra pour défendre leurs pairs, des juges menacés ont accepté de nous montrer leur quotidien sous tension, malgré la peur.

Les équipes du magazine ont aussi obtenu l’autorisation exceptionnelle de filmer une audience au Conseil supérieur de la magistrature, l’institution qui juge… les juges et les sanctionne en cas de faute déontologique, jusqu’à l’exclusion définitive.

Complément d’enquête sur une institution judiciaire en pleine tempête.

Une enquête de Pierre-Antoine Souchard et Julien Dufau avec Kraken Films.