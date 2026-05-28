recherche
Magazines

"Echappées belles" en Galice, samedi 30 mai 2026 sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 28 mai 2026 213
"Echappées belles" en Galice, samedi 30 mai 2026 sur France 5

Samedi 30 mai 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmènera en Galice.

Ismaël Khelifa part à la découverte de la Galice, province d'Espagne riche d'une identité forte, située au ponant de l'Europe.

Ismaël démarre au nord de la région, dans la sierra de la Capelada, connue pour ses falaises les plus hautes d'Europe, pour continuer sur la côte galicienne dans la ría d'Arousa sur une barque de pêcheur.

Plongée, pêche et marché pour déguster les spécialités de la mer, ces Échappées belles seront aussi gourmandes avec la cuisine du pot au feu local.

Le voyage se poursuit dans les terres, avec du kayak à travers les canyons.

Les fêtes de la semaine sainte à Ferrol viendront animer la fin de ce voyage !

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : week-end à Montpellier".

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;NCIS&quot; saison 23, résumé de l'épisode diffusé sur M6 samedi 30 mai 2026

"NCIS" saison 23, résumé de l'épisode diffusé sur M6 samedi 30 mai 2026

28 mai 2026 - 12:00

Sur le même thème...

&quot;Complément d’enquête&quot; sur l'institution judiciaire en pleine tempête, jeudi 28 mai 2026 sur France 2

"Complément d’enquête" sur l'institution judiciaire en pleine tempête, jeudi 28 mai 2026 sur France 2

28 mai 2026 - 08:51

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Galice, samedi 30 mai 2026 sur France 5

"Echappées belles" en Galice, samedi 30 mai 2026 sur France 5

28 mai 2026 - 11:51 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...