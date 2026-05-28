"Echappées belles" en Galice, samedi 30 mai 2026 sur France 5

Samedi 30 mai 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmènera en Galice.

Ismaël Khelifa part à la découverte de la Galice, province d'Espagne riche d'une identité forte, située au ponant de l'Europe.

Ismaël démarre au nord de la région, dans la sierra de la Capelada, connue pour ses falaises les plus hautes d'Europe, pour continuer sur la côte galicienne dans la ría d'Arousa sur une barque de pêcheur.

Plongée, pêche et marché pour déguster les spécialités de la mer, ces Échappées belles seront aussi gourmandes avec la cuisine du pot au feu local.

Le voyage se poursuit dans les terres, avec du kayak à travers les canyons.

Les fêtes de la semaine sainte à Ferrol viendront animer la fin de ce voyage !

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : week-end à Montpellier".