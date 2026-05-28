"C ce soir" jeudi 28 mai 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Jeudi 28 mai 2026 à 22:50 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du jeudi 28 mai 2026 :

Violences périscolaire • Un scandale d'État ?

C’est une nouvelle affaire de violences sexuelles qui depuis plusieurs mois, n’en finit plus de prendre de l’ampleur : le scandale du périscolaire parisien.

Cette semaine, s’est tenu le premier procès public d’un animateur accusé d’agressions sexuelles sur de très jeunes enfants, de 3 à 5 ans. C’est le début d’un long feuilleton judiciaire : des dizaines de plaintes ont été déposées, une centaine d’écoles maternelles parisiennes sont concernées…

Des chiffres qui donnent le vertige, mais qui ne se limitent pas à la capitale : partout en France, de Marseille à Rouen, de Montpellier à Nantes, la parole se libère et les signalements se multiplient.

Alors comment de telles violences ont-elles pu si longtemps rester invisibles ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Rebecca Royer, avocate spécialisée en droit des mineurs, avocate de parents de victimes.

Paul Vannier, député LFI du Val d’Oise, co-rapporteur de la proposition de loi contre les violences en milieu scolaire dite « post-Bétharram ».

Lolita Rivé, enseignante, réalisatrice du podcast « Qui c’est qui commande ? » sur les droits des enfants.

Alice Augustin, grand reporter au magazine Elle.

Antoine Pelissolo, professeur de psychiatrie au Groupe Hospitalier Universitaire Henri-Mondor, à Créteil

Barka Zerouali, porte-parole du collectif #MeTooEcole