recherche
Magazines

"C ce soir" jeudi 28 mai 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 28 mai 2026 331
"C ce soir" jeudi 28 mai 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Jeudi 28 mai 2026 à 22:50 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du jeudi 28 mai 2026 :

Violences périscolaire  Un scandale d'État ?

C’est une nouvelle affaire de violences sexuelles qui depuis plusieurs mois, n’en finit plus de prendre de l’ampleur : le scandale du périscolaire parisien.

Cette semaine, s’est tenu le premier procès public d’un animateur accusé d’agressions sexuelles sur de très jeunes enfants, de 3 à 5 ans. C’est le début d’un long feuilleton judiciaire : des dizaines de plaintes ont été déposées, une centaine d’écoles maternelles parisiennes sont concernées…

Des chiffres qui donnent le vertige, mais qui ne se limitent pas à la capitale : partout en France, de Marseille à Rouen, de Montpellier à Nantes, la parole se libère et les signalements se multiplient.

Alors comment de telles violences ont-elles pu si longtemps rester invisibles ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Rebecca Royer, avocate spécialisée en droit des mineurs, avocate de parents de victimes.

Paul Vannier, député LFI du Val d’Oise, co-rapporteur de la proposition de loi contre les violences en milieu scolaire dite « post-Bétharram ».

Lolita Rivé, enseignante, réalisatrice du podcast « Qui c’est qui commande ? » sur les droits des enfants.

Alice Augustin, grand reporter au magazine Elle.

Antoine Pelissolo, professeur de psychiatrie au Groupe Hospitalier Universitaire Henri-Mondor, à Créteil

Barka Zerouali, porte-parole du collectif #MeTooEcole

Dernière modification le jeudi, 28 mai 2026 20:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; vendredi 29 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" vendredi 29 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

28 mai 2026 - 20:52

Sur le même thème...

&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; vendredi 29 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" vendredi 29 mai 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

28 mai 2026 - 20:52

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Galice, samedi 30 mai 2026 sur France 5

"Echappées belles" en Galice, samedi 30 mai 2026 sur France 5

28 mai 2026 - 11:51 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...