"Capital" dimanche 31 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 31 mai 2026 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un numéro inédit du magazine "Capital" dont le thème sera : « Camping-cars et Center Parcs : enquête sur les champions des vacances au grand air ».

Ce numéro inédit de Capital est consacré aux nouvelles tendances des vacances, des week-ends et du tourisme itinérant en France.

Plus compacts, moins chers : enquête sur la révolution des camping-cars

Partir au débotté, dormir où on veut sans dépenser un centime, les vacances itinérantes n’ont jamais autant séduit les Français. Véhicules plus compacts et surtout plus confortables, Capital a enquêté sur les nouveautés qui révolutionnent le marché.

Pour la première fois, Renault vient de lancer un nouveau type de fourgon aménagé. La promesse : un véhicule deux en un ! Voiture familiale la semaine, et maison tout confort le week-end ! Cuisine équipée, douche et lit géant : vous allez voir comment le constructeur a optimisé chaque centimètre carré.

Face aux constructeurs, les aménageurs se sont fait une spécialité de transformer n’importe quel véhicule en chambre d’hôtel pour quatre personnes et pour moins de 5 000 euros. Alors qui vous en offre le plus pour le moins cher possible ?

Pour rentabiliser l’achat de leur véhicule, vous allez découvrir comment des particuliers sont devenus les rois de la location. En à peine quelques mois, ils peuvent rembourser leur crédit et même partir en vacances gratuitement ! À la seule condition de proposer un véhicule parfaitement équipé et tout confort. Car c’est l’attente numéro un des Français.

Pendant longtemps, Narbonne Accessoires a été le leader incontesté du matériel pour les campings-caristes : frigos miniatures, matelas ventilés. Cette année, il mise sur une innovation qui doit résoudre le principal problème pour les voyageurs, celui des toilettes. Mais depuis les Pays-Bas, un nouvel acteur se lance à la conquête du marché français : Obelink avec, pour armes, des accessoires délirants à prix mini. Auvent gonflable, porte-toast escamotable, sèche-parapluie rotatif : tout est vendu pour moins de 20 euros. Comment s’y prennent-ils pour s’implanter ? Quelles sont les nouveautés qui vont exploser ?

Week-ends insolites : les formules qui défient Center Parcs !

Dormir dans une bulle sous les étoiles, perché dans les arbres ou au cœur de la nature sauvage, l’hébergement insolite n’a jamais rencontré autant de succès !

Depuis vingt ans, Center Parcs domine ce marché. C’est même lui qui l’a inventé. Mais pour rester leader, obligation de se renouveler. Alors quelles nouveautés vous réserve le géant du weekend au vert ? Face à lui, de grands groupes mais aussi des particuliers tentent de le devancer avec des concepts encore jamais vus. Bulles transparentes, « tinyrooms » ou « cabulles », les équipes de Capital ont enquêté sur ces petits logis insolites et très rentables !

Le roi de l’innovation dans ce domaine, c’est Pierre-Stéphane Dumas. Un entrepreneur du Nord qui doit son succès à son inventivité mais surtout à ces hébergements très rentables. Pour moins de 5 000 euros, il vend des « machines à cash », capables de générer des dizaines de milliers d’euros de revenu par an. Pourtant côté clients, la nuit ne coûte que 50 euros !

Pour faire la différence, des entrepreneurs investissent aussi dans des spas nordiques, des ponts de singes ou de vrais petits parcs animaliers. Comment arrivent-ils à remplir tous leurs week-ends sans investir une fortune ? Leur botte secrète : des plateformes de réservations qui challengent Airbnb, avec des tarifs très attractifs.