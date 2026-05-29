"Faites entrer l'accusé" : Affaires Kevin Lefebvre et Anthony Paga sur RMC Découverte dimanche 31 mai 2026

Dimanche 24 mai 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré aux affaires Kevin Lefebvre et Anthony Paga : « Du mensonge au crime ».

Kevin Lefebvre et Anthony Paga. Un héros de la Nation, milliardaire et un hackeur, Ingénieur chez Dassault. Deux hommes intelligents et qui avaient brillamment réussi, deux jeunes pères de famille exemplaires. C’est en tout cas ce qu’ils racontaient. Car Kevin Lefebvre, n’a en réalité jamais eu un sou. Même pas de toit ! Quant à Anthony Paga, il n’a jamais vraiment travaillé. Et certainement pas pour le fleuron de l’armement français. Quant à ce qui est des enfants, ils n’en avaient ni l’un ni l’autre !

Ces deux hommes rêvaient d’une vie qu’incapable de s’offrir, ils construisaient sur le mensonge. À l’aube d’être démasqué, ces deux personnalités mythomanes n’ont trouvé qu’une solution pour tenter de sauver les apparences : tuer.

Dans un geste d’une grande violence, Anthony Paga, a, le 20 juillet 2016, à l’âge de 20 ans, tué sa grand-mère, Colette Paga, à Port-de-Bouc, (Bouches-du-Rhône) pour pouvoir lui voler sa carte bleue et emmener sa copine en vacances.

Quant à Kevin Lefebvre, c’est à son ex, Chantal Delaunay, qu’il a ôté la vie, à Civaux (Vienne), le 20 janvier 2016, dans une mise en scène sexuelle abracadabrante, pour disposer d’une maison où inviter sa copine à dîner !

Deux crimes fondés sur des mobiles confondants, qu’explique un mécanisme bien connu des psychiatres experts. Ce que le Dr Daniel Zagury expliquera en plateau, à l’occasion de cet épisode de "Faites entrer l’accusé-Crimes flagrants" consacré aux tueurs mythomanes.

Pourquoi les mythomanes ont-ils besoin de mentir ? Comment peuvent-ils penser qu’on les croit ? Comment en arrivent-ils à commettre l’irréparable ? À voir...