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"Quotidien" vendredi 29 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 29 mai 2026 132
"Quotidien" vendredi 29 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 29 mai 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 29 mai 2026 :

Jean-Michel Décugis et Nicolas-Charles Torrent, pour leur livre « Main basse sur le Louvre » aux éditions Flammarion.

Vincent Dedienne, pour son spectacle « Un lendemain soir de gala » le 5 juin à l'Olympia.

Dernière modification le vendredi, 29 mai 2026 18:13
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