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"Grands Reportages" : Ces artisans français que le monde s'arrache, samedi 30 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 30 mai 2026 272
"Grands Reportages" : Ces artisans français que le monde s'arrache, samedi 30 mai 2026 sur TF1

Samedi 30 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Ces artisans français que le monde s'arrache », un document réalisé par Jessica Lapize.

Ils sont pâtissiers, ferronniers d'art, marqueteuses... Leurs créations sont uniques, souvent hors de prix. Et désormais, ce sont les plus grandes fortunes internationales qui font appel à eux.

Des ateliers français aux intérieurs luxueux de Monaco, Miami ou Singapour, des artisans d’exception relèvent le défi de l’export. Marqueteurs, ferronniers d’art ou pâtissiers, ils réalisent des créations uniques, convoitées par les plus grandes fortunes internationales.

Les équipes de "Grands Reportages" ont suivi trois artisans français qui osent l'aventure de l'export et relèvent les défis les plus fous.

À Revel (Haute-Garonne), Martin Pietri et Sophie Laborie signent une commande hors norme : une vingtaine de meubles pour 685 000 euros, dont une table basse en bois précieux et nacre destinée à l’ancien pilote de Formule 1 Adrian Sutil.

Dans le Maine-et-Loire, Franck Chartrain dirige un chantier colossal à 800 000 euros : une porte monumentale et une rampe Louis XV pour une milliardaire chinoise, fabriquées par son équipe de ferronniers avant installation à Singapour.

Enfin, à Miami, le pâtissier star Yann Couvreur mise sur le raffinement français pour conquérir les États-Unis. Son premier restaurant propose un millefeuille spectaculaire, monté minute devant les clients… à 20 euros la part.

Un voyage au cœur de l’artisanat français de luxe, entre savoir-faire ancestral et défis internationaux.

Dernière modification le samedi, 30 mai 2026 08:51
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