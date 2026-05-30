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"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 31 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 30 mai 2026 275
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 31 mai 2026 sur France 3

Dimanche 31 mai 2026 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Antoine Valentin, député de l'Union des droites pour la République (UDR) de Haute-Savoie, délégué général de l'UDR.

12:00 Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, député LFI des Bouches-du-Rhône.

Au sommaire :

L’épisode de chaleur excessive de ce mois de mai est venu interroger les citoyens et les pouvoirs publics. La météo politique s’en est trouvée perturbée, les présidentiables tentant à leur tour de répondre aux inquiétudes d’une population surprise par la précocité de la canicule, tandis que les oppositions reprochent au gouvernement un manque d’anticipation.

La question de l’immigration et la lutte contre le narcotrafic se sont également invitées dans le débat cette semaine, alors que se préparent les premiers meetings pour les candidats déjà en piste.

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.

Dernière modification le samedi, 30 mai 2026 08:59
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