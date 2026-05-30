"Au bout de l'enquête" : L'affaire Sophie Berkmans samedi 30 mai 2026 sur France 2

Samedi 30 mai 2026 à 14:20 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Sophie Berkmans.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

Affaire Sophie Berkmans, psychose à Valenciennes

En 2002, c’est la psychose à Valenciennes : une jeune rhumatologue est retrouvée assassinée dans son cabinet.

Quelques jours plus tard, une autre jeune femme est retrouvée morte, tuée d’une manière similaire tout près de là.

L’enquête va s’enliser pour finalement aboutir des années plus tard… grâce à un ongle du meurtrier retrouvé sur une scène de crime.

Un film de Nathalie Mazier.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.