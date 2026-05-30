"Thalassa, aventures extrêmes" au Brésil, lundi 1er juin 2026 sur France 5 (vidéo)

Lundi 1er juin 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Thalassa, aventures extrêmes" dans lequel Diego Buñuel explore le littoral brésilien.

Présentée par Diego Buñuel, grand reporter, cette deuxième saison de Thalassa invite tous les passionnés des océans et des mers dans des aventures intenses, aux quatre coins de notre belle planète bleue.

Elles promettent de l’évasion, des frissons et des rencontres extraordinaires, au plus près de celles et ceux qui aiment et protègent ce monde, méconnu et fragile.

Brésil, au rythme de l'océan

Des plages de rêve, des lagunes vert émeraude, des noms évocateurs… Au Brésil, avec ses 8 000 kilomètres de littoral, la mer est profondément ancrée dans la vie des habitants.

Les millions de Brésiliens qui vivent au bord de l’Atlantique ont une relation unique avec lui : « Ici, on croit en la mer comme aux miracles. » C’est d’ailleurs sous les auspices de Iemanjá, la déesse de la Mer, figure envoûtante célébrée chaque année le 2 février, que cette émission sera placée.

De la protection des dauphins surnommés « rotador » pour leur extraordinaire agilité, sur l’île de Fernando de Noronha, à la pêche aux crabes dans la mangrove du Nordeste brésilien, en passant par la redoutable Queimada Grande, l’île la plus dangereuse du monde, Diego Buñuel nous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent de la mer et qui la protègent. Car, au Brésil, la mer est tour à tour une force sacrée, un gagne-pain et un territoire d’aventures.

Extrait vidéo

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