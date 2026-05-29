"28 minutes" samedi 30 mai 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 30 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Kéthévane Gorjestani, chroniqueuse internationale à France 24,

Eva Morletto, correspondante à Paris pour le magazine italien Grazia,

Martial Ze Belinga, économiste et sociologue,

Nicolas Vadot, dessinateur de presse.

Le temps est-il venu pour l’Europe d’aller parler avec Vladimir Poutine ?

Alors que les États-Unis sont occupés par le conflit au Moyen-Orient, les Européens, jusqu’ici exclus des pourparlers entre Américains et Russes, cherchent à prendre davantage de place dans les négociations avec Moscou. Les membres de l’UE discutent les 28 et 29 mai de la possibilité d’envoyer un émissaire.

Épidémies, vagues de chaleur : du pain béni pour les professionnels de la désinformation ?

Canicules, épidémies, crises climatiques : à chaque nouvel épisode de tension sanitaire ou climatique, la désinformation et les discours complotistes progressent. En pleine vague de chaleur en France, les messages climatosceptiques se multiplient.

Renaud Dély reçoit Isabelle Mity, historienne et autrice du livre “Les maîtres chanteurs du IIIe Reich”, publié aux éditions Perrin. Elle revient sur l’utilisation de la musique comme outil de propagande du régime nazi.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins italiens où Ferrari a présenté sa première voiture électrique. Une révolution qui bouscule les passionnés alors que l’industrie automobile accélère sa transition énergétique.

Olivier Boucreux décerne le titre d’employée de la semaine à Sonia Dahmani. L’avocate tunisienne a été condamnée à deux ans de prison pour des propos critiques envers le régime de Kaïs Saïed.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision sud-coréenne. Les employés de Samsung, qui menaçaient de faire grève pour obtenir une meilleure part des profits liés à l’IA, vont finalement toucher une prime record.

Natacha Triou nous invite à méditer sur la mémoire d’internet, alors que des milliards de pages web disparaissent progressivement.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.