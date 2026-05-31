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"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 31 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 31 mai 2026 298
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 31 mai 2026 sur France 2

Dimanche 31 mai 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit quelques fois sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 31 mai 2026 :

L'entretien Benoît Magimel

Révélé à l'âge de 12 ans dans la comédie culte La vie est un long fleuve tranquille, réalisée par Etienne Chatiliez, le comédien lauréat de trois oscars revient sur ses quarante ans de carrière.

Au dernier Festival de Cannes, l'acteur était sur tous les fronts, avec d'abord la présentation du premier volet du biopic « La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer », réalisé par Antonin Baudry, dans lequel il incarne le général Koenig, dont la sortie est prévue le 3 juin au cinéma.

Et une deuxième montée des marches pour « Histoires de la nuit », un thriller adapté du roman éponyme de Laurent Mauvignier, réalisé par Léa Mysius, en compétition officielle.

Dernière modification le dimanche, 31 mai 2026 14:52
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&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 31 mai 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 31 mai 2026 sur France 2

31 mai 2026 - 14:49

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