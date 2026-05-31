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"C Politique" dimanche 31 mai 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 31 mai 2026 427
"C Politique" dimanche 31 mai 2026, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 31 mai 2026 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 31 mai 2026 :

Le muscle Pourquoi cette obsession ?

Pour en débattre, Thomas Snégaroff reçoit en plateau :

Isabelle Queval, ancienne sportive de haut niveau (tennis), agrégée de philosophie.

Georges Vigarello, historien, spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps.

Guillaume Vallet, maître de conférences en sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes.

François Hourmant, professeur de science politique et directeur du Centre Jean-Bodin à l'université d'Angers. Spécialiste des représentations, ses recherches portent également sur le corps en politique.

Dernière modification le dimanche, 31 mai 2026 16:14
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