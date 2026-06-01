"La grande librairie" rend hommage à Edgar Morin mercredi 3 juin 2026 sur France 5

Mercredi 3 juin 2026 à 21:05, Augustin Trapenard présentera un numéro spécial de "La Grande Librairie" qui rendra hommage à Edgar Morin.

La disparition d'Edgar Morin laisse un vide immense dans le paysage intellectuel français. Pour lui rendre hommage, La Grande Librairie propose une émission exceptionnelle réunissant les plus beaux moments de ses nombreuses apparitions aux côtés d’Augustin Trapenard et de François Busnel.

Au fil des années, Edgar Morin a accompagné l’émission avec une fidélité rare. À travers ses entretiens et ses textes, il nous a aidés à comprendre les bouleversements du monde contemporain, les crises de notre temps, mais aussi les défis et les espérances de l’avenir. Son regard, à la fois lucide et profondément humaniste, éclairait les complexités de notre époque sans jamais renoncer à l’idée d’un possible.

Cette soirée permettra également de retrouver plusieurs séquences particulièrement émouvantes. Parmi elles, la lecture de Liberté, le célèbre poème de Paul Éluard publié en 1943, interprété par une ancienne finaliste du concours « Si on lisait à voix haute » avec Edgard Morin. Ou encore un texte « Droit dans les yeux » inédit pour l’antenne que l’écrivain avait écrit spécialement pour La Grande Librairie.