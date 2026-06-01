"28 minutes" lundi 1er juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 1er juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit. Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Le week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Au sommaire ce lundi 1er juin 2026 :



Le film où De Gaulle est loin de la statue du commandeur

Après l’immense succès de son premier film, “Le Chant du loup”, le réalisateur, auteur et ancien diplomate, Antonin Baudry, revient sur les écrans avec “La Bataille de Gaulle”, saga en deux volets sur le destin du général De Gaulle. Le premier volet, “L’âge de fer”, sort ce 3 juin au cinéma et sera suivi par “J’écris ton nom”, le 3 juillet. Présenté hors compétition au festival de Cannes, cette première partie explore la figure du colonel, puis du général De Gaulle lorsque son existence bascule, entre 1940 et 1942. Antonin Baudry y dépeint un homme humain, fébrile, incarné par Simon Abkarian, à travers des scènes intimistes et des batailles historiques comme celle de Bir Hakeim ou de Dakar.

Records d’investissements étrangers en France : une attractivité en trompe-l’œil ?

La France reste, pour la septième année consécutive, le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers, avec 852 projets en 2025, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé plus de 93 milliards d’euros d’investissements étrangers lors du sommet Choose France au château de Versailles ce lundi 1er juin, l’économie française apparaît comme morose. Le PIB recule de 0,1 % au premier trimestre 2026, l’inflation reste élevée, la dette poursuit sa progression et la réindustrialisation connaît des difficultés.

Ce 1er juin 2026, Marilyn Monroe aurait eu 100 ans. L'occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l'histoire de la femme derrière le mythe.

Marie Bonnisseau explique pourquoi la Belgique, premier exportateur mondial de frites surgelées, fait face à une surproduction historique de pommes de terre.