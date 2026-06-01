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"C à vous" lundi 1er juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 1 juin 2026 452
"C à vous" lundi 1er juin 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 1er juin 2026 à partir de 18:55 sur France 5, Elisabeth Lemoine présentera un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce lundi 1er juin 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Invasion de l'Ukraine, guerres au Moyen-Orient...

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique auteur du livre "Géopolitique de comptoir".

Le PSG décroche sa deuxième étoile, la célébration entachée par des violences dans plusieurs villes

Robert Pirès, consultant football pour CANAL+.

Jean-Louis Tourre, rédacteur en chef foot RMC Sport.

20:00 C à vous, la suite

Benoît Paire pour le tournoi Roland Garros, en direct jusqu'au 7 juin sur France 2, France 3, France 4 chaque jour à partir de 11:00.

Steven Spielberg, Josh O'Connor, Emily Blunt et Colman Domingo à l’occasion de la sortie du film « Disclosure Day », en salles le 10 juin.

Dernière modification le lundi, 01 juin 2026 18:08
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